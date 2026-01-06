D opo il successo al box office di Buen camino di Zalone, il cinema italiano entra nel 2026 pieno di speranze con registi più che collaudati: Paolo Sorrentino, Mario Martone e Nanni Moretti, solo per citarne alcuni. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il grande cinema italiano del 2026: da Paolo Sorrentino a Nanni Moretti, tutti i film iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il ciclone Zalone, i grandi maestri come Paolo Sorrentino, Nanni Moretti e Mario Martone sono pronti a tornare in sala. Quale film aspettate di più?

Leggi anche: Da Sorrentino a Martone, i grandi autori guidano il cinema italiano 2026: i film in uscita

Leggi anche: Nanni Moretti, Paolo Strippoli e Pino Daniele: i film del 2026 targati 01 Distribution

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I 10 (+5) film da ricordare del 2025 e il ciclone Checco Zalone; Botti di inizio anno per Checco Zalone! Buen Camino è ancora inarrestabile.

Buen Camino fa numeri da record, ma segna un prima e un dopo per Checco Zalone: ecco perchè - Checco Zalone, Buen Camino è l'ennesimo successo al Cinema per lui ma segna un prima e un dopo. msn.com