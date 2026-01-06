Domingo all’Accademia rappresenta un segnale concreto del rinnovamento intrapreso. Plácido Domingo, celebre interprete pucciniano, assume il ruolo di direttore artistico dell’Accademia Pucciniana di Torre del Lago. Il progetto mira a supportare giovani cantanti lirici nel loro percorso di formazione, offrendo un’esperienza di alta specializzazione legata al repertorio di Puccini e alla pratica scenica, contribuendo così allo sviluppo del talento e alla valorizzazione della tradizione lirica italiana.

Plácido Domingo, interprete iconico delle opere di Giacomo Puccini, sarà il direttore artistico dell’ Accademia Pucciniana di Torre del Lago, il progetto formativo promosso dal Pucciniano per accompagnare giovani cantanti lirici in un percorso di alta specializzazione artistica, connesso al repertorio pucciniano e alla pratica del palcoscenico. La decisione, su proposta del presidente Fabrizio Miracolo e ratificata dal Cda dell’istituzione toscana, rappresenta un passaggio importante nel processo di rilancio e riposizionamento internazionale del Festival Puccini, rafforzandone il profilo non solo produttivo ma anche educativo e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domingo all’Accademia: "Un segnale concreto del rinnovamento intrapreso"

La nomina a Direttore artistico della Accademia Pucciniana di Torre del Lago è per me motivo di grande gioia. The appointment as Artistic Director of the Puccini Academy of Torre del Lago is a source of great joy to me. @PlacidoDomingo #puccinifestival x.com