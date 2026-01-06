Domen Prevc si aggiudica la 74ª Tournée dei Quattro Trampolini, mantenendo il suo ruolo di protagonista durante tutta la manifestazione. Con questa vittoria, il saltatore sloveno conferma il suo stato di forma in vista dei prossimi Giochi Olimpici. Nella tappa finale, è stato invece Marco Tschofenig a conquistare il podio, chiudendo la stagione con un risultato di rilievo.

Domen Prevc completa l’opera e vince per dispersione la 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini, confermandosi il dominatore assoluto dell’inverno in attesa dei Giochi Olimpici. Il 26enne nativo di Kranj diventa così il terzo sloveno a conquistare l’Aquila d’Oro dopo Primoz Peterka (1996-1997) e Peter Prevc (2015-2016), coronando un’impresa senza precedenti nella storia del salto con gli sci. Domen e Peter sono infatti i primi fratelli di sempre ad imporsi nella Vierschanzentournee, aggiudicandosi il prestigioso trofeo a dieci anni di distanza l’uno dall’altro. L’attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che aveva visto sfumare l’ipotesi Grande Slam venendo beffato per mezzo punto a Innsbruck dal giapponese Ren Nikaido, si è dovuto accontentare del secondo posto nella gara conclusiva a Bischofshofen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Domen Prevc vince la 74ma Tournée dei 4 Trampolini! Tschofenig si prende l’ultima tappa

Leggi anche: Domen Prevc ha già “ammazzato” la Tournée dei 4 trampolini 2025-26? I precedenti dicono di sì, ma…

Leggi anche: Domen Prevc impressiona in qualificazione a Oberstdorf nel primo atto della Tournée dei 4 Trampolini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ren Nikaido beffa Domen Prevc a Innsbruck e vince la sua prima gara in Coppa del Mondo; Domen Prevc fa il vuoto a Oberstdorf e va subito in fuga nella Tournée dei 4 Trampolini; Salto con gli sci, la 74ma Tournée dei 4 trampolini è già storica. O in un senso o nell’altro, Bischofshofen regalerà qualcosa di inedito; LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2026 in DIRETTA: Insam e Bresadola centrano la qualificazione! Prevc scalda i motori.

Domen Prevc vince la 74ma Tournée dei 4 Trampolini! Tschofenig si prende l’ultima tappa - Domen Prevc completa l'opera e vince per dispersione la 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini, confermandosi il dominatore assoluto ... oasport.it

Domen Prevc vince da padrone la Tournée dei Quattro Trampolini ma è Tschofenig show a Bischofshofen - Dieci anni dopo il trionfo del fratello Peter, è ancora il nome Prevc a trionfare nella Tournée dei Quattro Trampolini. neveitalia.it