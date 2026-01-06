‘Domani scuole chiuse a Roma’ la fake news vola su WhatsApp

Nelle ultime ore si diffonde una falsa notizia su WhatsApp riguardante la chiusura delle scuole a Roma il 7 gennaio 2026. Mentre il maltempo interessa la città, è importante verificare le comunicazioni ufficiali per evitare disinformazione. Questa nota ha lo scopo di chiarire la situazione e invitare a consultare fonti affidabili prima di diffondere notizie non confermate.

