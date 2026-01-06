‘Domani scuole chiuse a Roma’ la fake news vola su WhatsApp

Nelle ultime ore si diffonde una falsa notizia su WhatsApp riguardante la chiusura delle scuole a Roma il 7 gennaio 2026. Mentre il maltempo interessa la città, è importante verificare le comunicazioni ufficiali per evitare disinformazione. Questa nota ha lo scopo di chiarire la situazione e invitare a consultare fonti affidabili prima di diffondere notizie non confermate.

(Adnkronos) – 'Scuole chiuse domani a Roma', la fake news dilaga. Mentre la città è colpita dal maltempo oggi, 6 gennaio 2026, online e nelle chat di WhatsApp si diffonde una bufala relativa alla chiusura delle scuole sul territorio di Roma Capitale prevista per domani, a causa del maltempo. Dal Campidoglio confermano all'Adnkronos però che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

