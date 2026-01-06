Domani alle 15, nella chiesa di Sant’Apollinare a Lucrezia, si svolgeranno i funerali di Enrico Caldarigi, ristoratore di 47 anni prematuramente scomparso. La cerimonia sarà un momento di commiato e ricordo per chi lo ha conosciuto, in un’occasione di sobrietà e rispetto.

Si terranno domani alle 15, nella chiesa di Sant’Apollinare a Lucrezia, i funerali di Enrico Caldarigi (foto), il 47enne scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. Al termine della cerimonia religiosa, la salma sarà accompagnata al cimitero di Cartoceto. L’autopsia non è stata disposta. La notizia della sua morte ha attraversato Fano e Lucrezia con la velocità del dolore condiviso, lasciando spazio a un cordoglio profondo e composto. In queste ore i social si sono riempiti di messaggi, ricordi, parole di incredulità e affetto: una vera e propria valanga di testimonianze che raccontano quanto Enrico fosse conosciuto e amato, non solo per il suo lavoro, era titolare del ristorante La Perla, ma soprattutto per il suo modo di essere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domani l’addio a Caldarigi, ristoratore gentile

