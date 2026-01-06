Domani a Roma le scuole sono aperte ordinanza di chiusura è una Fakenews

A Roma, le scuole resteranno aperte domani, 7 gennaio 2026, contrariamente a quanto riportato da una falsa comunicazione che circola sui social e tra messaggi privati. Non esiste alcuna ordinanza di chiusura, e le istituzioni scolastiche continueranno regolarmente le attività previste per questa giornata. È importante verificare le fonti ufficiali prima di credere a notizie non confermate.

Una comunicazione senza fondamento, che ha iniziato a circolare tra messaggi privati e social network, annunciava la chiusura degli istituti scolastici per il 7 gennaio 2026. Il documento attribuito alle autorità comunali si è rivelato inesistente. A darne notizia, l' agenzia Dire L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Roma: Campidoglio, domani scuole saranno aperte, falsa ordinanza circola sui social Leggi anche: Scuole aperte a Benevento domani 28 ottobre. Mastella: “Chiusura è fake news” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Allerta Meteo Epifania: Roma sott’acqua, neve a Firenze, Bologna, Venezia e Trieste. Befana memorabile per le nevicate al Centro Italia, scuole chiuse anche 7 e 8 gennaio; Maltempo, allerta arancione in Lazio e Molise, temporali al Centro-sud. Bologna imbiancata; Allerta meteo a Roma, oggi niente discesa della Befana a Piazza Navona; Calendario scolastico 2025/26: ritorno a scuola e ponti regione per regione. No, a Roma domani le scuole non sono chiuse. Il Comune smentisce la fake news - Nel pomeriggio di martedì 6 gennaio, viste le piogge e l’ allerta rossa per il maltempo, è cominciata a circolare la voce di una p ... romatoday.it ‘Domani scuole chiuse a Roma’, la fake news vola su WhatsApp - Mentre la città è colpita dal maltempo oggi, 6 gennaio 2026, online e nelle chat di WhatsApp si diffonde una bufala relativa alla chiu ... msn.com

Scuole chiuse domani 7 gennaio a Frosinone, Trieste, Urbino e Ravenna L'elenco completo. A Roma restano aperte - E dal Nord al Centro del Paese chiudono alcune scuole per rischio neve e temporali. msn.com

