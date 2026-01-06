Dolci gadget e presidi sanitari | la Befana solidale della polizia locale arriva al Gom

La Befana solidale della polizia locale arriva al GOM, portando dolci, gadget e presidi sanitari ai bambini bisognosi. Un’iniziativa che unisce tradizione e solidarietà, coinvolgendo le volanti e il personale in divisa per diffondere un messaggio di vicinanza e attenzione alle comunità più fragili. Un gesto semplice, ma importante, per creare un momento di calore e speranza durante le festività.

Tra la Befana e i bambini c'è da sempre un rapporto particolare, magico, incantato. Se la Befana si fa aiutare dalle volanti dei vigili urbani per portare i propri doni a destinazione, allora anche quelle macchine, quelle persone in divisa, rubano un po' di incanto, di magia e diventano per un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Dolci, gadget e presidi sanitari: la Befana solidale della polizia locale arriva al Gom Leggi anche: Gadget e decorazioni di Halloween non sicuri: maxi sequestro della polizia locale Leggi anche: La Befana della Polizia arriva in Lamborghini al Gemelli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Privacy. Presidi sanitari. Il Garante: “Entro 6 mesi aziende devono adeguare operazioni consegna” - Un provvedimento specifica come “in considerazione della particolare delicatezza dei dati trattati e della necessità di tutelare la dignità e la riservatezza delle persone che richiedono di ricevere i ... quotidianosanita.it Presidi sanitari, difendiamo la libertà di scelta - Una recente modifica al Codice degli Appalti mette a rischio la libertà di scelta di presidi sanitari e dispositivi medici per le persone con disabilità, in particolare per quelle stomizzate e ... vita.it La Befana sta arrivando..e la calza è ancora vuota Vieni alla Cart.Nuovi Orizzonti 0731 703924 dove troverai la calza perfetta, la puoi personalizzare con vari gadget a partire da €1,00 Passa in negozio e componi la tua calza personalizzata... #dolci - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.