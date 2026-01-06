divieto dei social ai minori il modello danimarca apre il dibattito anche in italia

La decisione della Danimarca di vietare l’uso dei social ai minori sotto i 15 anni ha suscitato un acceso dibattito anche in Italia. Mentre si valutano le implicazioni di questa misura, si apre una discussione più ampia sull’età appropriata e sui rischi legati all’utilizzo dei social network da parte dei giovani. La questione coinvolge aspetti educativi, sociali e di tutela della privacy, evidenziando l’interesse di un intervento regolamentare più articolato.

La Danimarca ha scelto di affrontare in modo diretto il rapporto sempre più controverso tra minori e social network, annunciando l’intenzione di vietarne l’accesso ai ragazzi sotto i 15 anni, una decisione che ha immediatamente acceso il dibattito politico e culturale non solo nel Paese ma in tutta Europa . Alla base della scelta del governo di Copenaghen c’è la crescente preoccupazione per gli effetti che l’uso precoce e intensivo delle piattaforme digitali può avere sulla salute mentale dei più giovani, tra aumento dei disturbi d’ansia, problemi di autostima, isolamento sociale e difficoltà di concentrazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

