Discesa acrobatica della Befana la gioia dei bambini in piazza Malatesta per ' Pompieropoli'

Il 6 gennaio, in piazza Malatesta a Rimini, si è svolta la tradizionale discesa acrobatica della Befana, accompagnata dall’evento ‘Pompieropoli’. Un’occasione per i bambini di vivere un’esperienza unica, giocando a essere pompieri per un giorno, nel rispetto delle tradizioni e della festa dell’Epifania. Un momento di divertimento e coinvolgimento che unisce tradizione e iniziativa educativa in un contesto cittadino.

ll 6 gennaio, la tradizionale festa della Befana a Rimini si trasformata in un evento ricco di adrenalina in particolare per i bambini che sono diventati 'pompieri per un giorno'. La neve ha accompagnata la mattinata con i Vigili del Fuoco grazie a 'Pompieropoli'.

