Disagi anche per la raccolta dei rifiuti causa neve

A causa delle recenti nevicate e delle condizioni meteorologiche avverse, alcune zone della Toscana stanno affrontando difficoltà nella raccolta dei rifiuti porta a porta. Le strade secondarie rese impraticabili hanno temporaneamente ostacolato i servizi di raccolta, con conseguenti disagi per i cittadini. Si raccomanda di consultare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti e indicazioni sulle modalità di conferimento durante questo periodo.

FIRENZE – L'ondata di maltempo e le nevicate che hanno interessato nelle prime ore di oggi diverse aree della Toscana hanno reso non percorribili numerose strade secondarie, impedendo il regolare svolgimento dei servizi di raccolta porta a porta in alcune zone. Plures Alia ha messo in campo tutti i mezzi disponibili, con veicoli e operatori già operativi sul territorio, e sta monitorando costantemente l'evoluzione delle condizioni meteo e della viabilità per garantire il ripristino dei servizi in piena sicurezza già a partire dal pomeriggio dell'Epifania. Al momento si segnalano disservizi o mancate raccolte in alcune aree collinari di Fiesole; in alcune frazioni di Barberino Val d'Elsa, San Casciano e Figline; nel Mugello e a Vicchio l ungo strade secondarie non percorribili; in Valdelsa, in particolare nelle zone collinari di Montaione e Montespertoli; e in Valdinievole, nell'area di Marliana.

