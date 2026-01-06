La 19ª giornata di Serie A si conclude con la vittoria della Roma sul Lecce, terminata 0-2 al Via del Mare. La cronaca LIVE offre sintesi, risultati e approfondimenti sulle partite di oggi, tra cui Pisa-Como, Sassuolo-Juve e altre sfide del campionato. Segui le cronache aggiornate per restare informato sulla serie A 2024/2025.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Pisa Como, Lecce Roma e Sassuolo Juve, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE LECCE ROMA 90? FINE PARTITA – Triplice fischio dell’arbitro. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Diretta gol Serie A LIVE: triplice fischio al Via del Mare, la Roma vince 0-2 sul Lecce grazie a Ferguson e Dovbyk

