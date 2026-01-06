Diretta gol Serie A LIVE | Sassuolo Juventus termina sullo 0-3 David torna al gol!

Segui la diretta gol della Serie A 2024/2025, con aggiornamenti in tempo reale sulle partite della 19ª giornata. Risultati, sintesi, tabellino e moviola delle sfide in programma, tra cui Sassuolo-Juventus, Pisa-Como, Lecce-Roma. La partita tra Sassuolo e Juventus si è conclusa con un 0-3, con David che torna a segnare. Resta aggiornato su tutte le principali novità del campionato italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Pisa Como, Lecce Roma e Sassuolo Juve, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. Sassuolo-Juventus 0-3, risultato finale della partita di Serie A: David torna al gol, gli highlights - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Risultati serie A, classifica/ Diretta gol live score: tris della Juventus a Sassuolo! (oggi 6 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: turno infrasettimanale nel massimo campionato, martedì 6 gennaio la 19^ giornata si apre con tre anticipi. ilsussidiario.net

Serie A, Pisa-Como 0-3 e Lecce-Roma 0-2. Ora in campo Sassuolo-Juventus - La squadra di Fabregas conquista la terza vittoria di fila dopo quelle contro Lecce e Udinese. tg24.sky.it

