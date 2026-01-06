Diretta gol Serie A LIVE | Pierotti spreca la chance per il pareggio

La Diretta Gol Serie A fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla 19ª giornata del campionato. In questa sessione, vengono riportate sintesi, risultati, tabellini e moviole delle partite Pisa-Como, Lecce-Roma e Sassuolo-Juventus. Un servizio completo e preciso per seguire le principali sfide della giornata, offrendo un quadro chiaro e aggiornato degli eventi che si svolgono sul campo.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Pisa Como, Lecce Roma e Sassuolo Juve, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE LECCE ROMA 59? PIEROTTI SI DIVORA IL GOL! – . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Pierotti spreca la chance per il pareggio Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE, questa sera Verona Atalanta. Adesso Inter Como 2-0: Thuram! Raddoppia l’Inter. Lautaro spreca il tris Leggi anche: Il Lecco regala un gol e spreca: a Lumezzane soltanto un pareggio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Diretta Inter-Bologna, oggi Serie A. Live risultato e aggiornamenti; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Lazio - Napoli in Diretta Streaming | IT; Serie C, Ternana-Livorno 2-1: illusione Biondi, al Liberati arriva il primo ko per Venturato. Lecce-Roma 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Ferguson - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Fabregas si prende il 4° posto! (oggi 6 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: turno infrasettimanale nel massimo campionato, martedì 6 gennaio la 19^ giornata si apre con tre anticipi. ilsussidiario.net

Lecce-Roma diretta: sblocca Ferguson LIVE - Al Via del Mare la sfida tra la squadra di Di Francesco e quella di Gasperini: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

SERIE A | In campo Lecce-Roma. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

Lecce-Roma diretta: segui la sfida di Serie A LIVE x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.