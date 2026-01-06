Diretta gol Serie A LIVE | inizia Sassuolo Juventus!

Segui la diretta gol della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Sassuolo-Juventus, Pisa-Como, Lecce-Roma e altre sfide. Qui troverai sintesi, risultati, tabellini, moviola e cronaca dettagliata delle partite, per rimanere sempre aggiornato sull’andamento del campionato Enilive 2024/2025. Un servizio completo e preciso per seguire senza interruzioni le gare di calcio di massima serie italiana.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Pisa Como, Lecce Roma e Sassuolo Juve, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE SASSUOLO-JUVENTUS Clicca qui per seguire la cronaca testuale in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: inizia Sassuolo Juventus! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: inizia Milan Sassuolo! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: inizia Milan Sassuolo 0-0 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Diretta Inter-Bologna, oggi Serie A. Live risultato e aggiornamenti; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Lazio - Napoli in Diretta Streaming | IT; Serie C, Ternana-Livorno 2-1: illusione Biondi, al Liberati arriva il primo ko per Venturato. RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Roma vince a Lecce! (oggi 6 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: turno infrasettimanale nel massimo campionato, martedì 6 gennaio la 19^ giornata si apre con tre anticipi. ilsussidiario.net

Serie A, Pisa-Como 0-3 e Lecce-Roma 0-2. Ora in campo Sassuolo-Juventus - La squadra di Fabregas conquista la terza vittoria di fila dopo quelle contro Lecce e Udinese. tg24.sky.it

Lecce-Roma 0-2, risultato della partita di Serie A: i gol di Ferguson e Dovbyk, gli highlights del match - Ferguson e Dovbyk decisivi: con i gol dei suoi bomber Gasperini vince a Lecce e rimane in scia delle migliori in Zona Champions ... fanpage.it

GOL DEL BOLOGNA SUL SASSUOLO CON MUHAREMOVIC #reaction #shorts

SERIE A | In campo Lecce-Roma. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Lecce-Roma. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.