Diretta gol Serie A LIVE | Ferguson sblocca Lecce Roma!

Segui in tempo reale le partite della 19ª giornata di Serie A con Diretta Gol. Aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellini, moviola e cronaca live delle sfide Pisa–Como, Lecce–Roma, Sassuolo–Juve e altre. Rimani informato su ogni dettaglio delle partite valide per il campionato 2024/2025, con un'attenzione precisa e obiettiva a quanto accade sul campo.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Pisa Como, Lecce Roma e Sassuolo Juve, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE LECCE ROMA 14? GOL DELLA ROMA – Giallorossi avanti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

