Dire grazie a ChatGPT è costato milioni di dollari in energia | ecco perché succede

Utilizzare ChatGPT comporta un consumo significativo di energia, stimato in milioni di dollari. Ogni interazione, anche semplice come un ringraziamento o una richiesta cortese, contribuisce a questo impatto. In questo testo esploreremo le ragioni di questa spesa energetica e il suo effetto sulle risorse digitali, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo sul funzionamento e le implicazioni dell’intelligenza artificiale.

Quante volte ti è capitato di concludere una conversazione con ChatGPT scrivendo un cortese grazie o di iniziare una richiesta con un educato per favore? Probabilmente più di quanto immagini. È un riflesso quasi automatico, un'abitudine radicata nella nostra cultura che ci porta a umanizzare anche ciò che umano non è. Eppure, dietro questo gesto apparentemente innocuo si nasconde un impatto ambientale ed economico che pochi conoscono e che sta diventando sempre più rilevante man mano che l'intelligenza artificiale si diffonde nelle nostre vite quotidiane. Quando digitiamo o pronunciamo una frase rivolta a un sistema di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, Gemini o altri modelli linguistici avanzati, mettiamo in moto un meccanismo complesso che va ben oltre lo schermo del nostro smartphone o computer.

