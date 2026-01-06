Dimagrire solo in viso? Il buccal fat removal è la nuova mania beauty Un intervento che promette un ovale del volto più scolpito nella zona guance

Il Buccal Fat Removal è un intervento estetico che mira a scolpire l’ovale del volto, focalizzandosi sulle guance. Negli ultimi tempi, questa procedura ha guadagnato popolarità grazie ai numerosi commenti e video sui social media, che mostrano risultati “prima e dopo”. Si tratta di una scelta sempre più diffusa per chi desidera lineamenti più definiti, senza intervenire su altre parti del viso.

I l Buccal Fat Removal è uno degli interventi estetici di cui si parla di più negli ultimi tempi. Sui social abbondano i video che mostrano volti “prima e dopo” e le testimonianze di chi si è regalata lineamenti più affilati e zigomi ben definiti, contribuendo a trasformare questa procedura in un vero trend globale. Si tratta di una tecnica chirurgica mini-invasiva che rimuove una parte del grasso delle guance attraverso una piccola incisione all’interno della bocca, con l’obiettivo di rendere il viso più snello e scolpito. Ma cosa comporta davvero la rimozione della bolla di Bichat? E, soprattutto, è un intervento adatto a tutti? Medicina estetica: i social ne sono ossessionati, il prezzo è il beauty burnout X Leggi anche › Viso e zigomi scolpiti con il Buccal Massage, il massaggio manuale liftante Buccal Fat Removal: in cosa consiste l’intervento che “sfina” il viso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

