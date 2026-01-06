dilettanti

Con l’incubo neve che sembra ormai superato, alle 14:30 si riprendono le gare di Eccellenza e Promozione con la prima giornata di ritorno. Tuttavia, l’attenzione resta concentrata sul mercato, che continua a movimentare le squadre e a influenzare il panorama calcistico locale. Un momento di ripresa per le competizioni, mentre si attendono sviluppi importanti nel mercato dei trasferimenti.

Con l’incubo neve che sembra scemato, tornano in campo alle 14,30 Eccellenza e Promozione con la prima di ritorno, anche se a tenere banco è il mercato. In Promozione ’C’ il Castelfranco lancia oggi a Dozza i tre nuovi innesti (out Shehu, Gargiulo, Benkhouail, Angoh e Passini): in difesa Antonio Mazzocchi (2001), già alla Virtus l’anno scorso, che arriva dal Mezzolara, in attacco dal Boca Barco (Prima ’C’) arriva Khadim Tine (2000), cresciuto nel Daino e già con Castelnovese e Original Celtic, con lui anche Domenico Rispoli (’99) in passato con le maglie di Langhiranese, Montecchio, Carignano, Celtic (26 gol in 2 anni di Prima), Povigliese, Virtus Libertas, Sorbolo e ancora Celtic l’anno scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

