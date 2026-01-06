Difesa Milan Allegri vuole Gatti | altro tentativo possibile Le alternative sul calciomercato

Il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare la propria difesa, con particolare attenzione a Federico Gatti della Juventus, ritenuto dal tecnico Allegri un possibile obiettivo. La sessione di mercato offre diverse alternative, e il club rossonero monitora attentamente le opportunità per migliorare la rosa. In questo contesto, si approfondiscono le trattative in corso e le possibili strategie per rafforzare la linea difensiva del Milan.

Calciomercato Milan, tanti nomi per la difesa rossonera. Il preferito di Massimiliano Allegri sarebbe Federico Gatti della Juventus. Le ultime novità da 'Tuttosport'.

Colpo Milan in difesa, Allegri ringrazia: lo voleva già in estate - Il Milan torna protagonista in Serie A e prepara un colpo mirato in difesa, perché Allegri vuole certezze e Tare è deciso ad accontentarlo. calciomagazine.net

Una certezza in difesa: il Milan vuole riportarlo in Italia - I rossoneri cercano un difensore centrale per gennaio che sia una certezza: il profilo giusto è stato individuato, ma ci sono degli ostacoli ... milanlive.it

Milan a caccia di un difensore. Bucchioni: Tentativo per Skriniar

Milan, difesa e rebus Nkunku: Di Marzio conferma la caccia a un centrale, ma il futuro del francese dipende dal pressing del Fenerbahçe #MilanNews24 - facebook.com facebook

Mercato Milan, Gazzetta: "Fenerbahçe-Nkunku l’offerta è bassa. Kim in difesa rimane il sogno complicato" x.com

