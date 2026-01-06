Difende l' amico 15enne finisce accoltellato

Un ragazzo di 15 anni ha subito un grave ferimento dopo aver tentato di difendere un amico durante una rapina. L’intervento è avvenuto in una situazione di emergenza, con conseguenze che hanno richiesto cure mediche. L’episodio evidenzia i rischi legati alla protezione degli altri in contesti di violenza e sottolinea l’importanza di affidarsi alle autorità competenti.

È intervenuto in difesa di un amico, vittima di una rapina, ed è stato accoltellato al volto e al torace. Il 15enne è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È ferito gravemente, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, descritto dai due adolescenti come nordafricano e anche lui molto giovane, è in fuga. Il rapinatore voleva il giubbotto del ragazzino. Siamo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30. I due amici si trovavano in un parchetto di viale Sarca, poco lontano dal Bococca Village. Si tratta di un grosso centro commerciale con locali, negozi e cinema nella prima periferia della città, molto frequentato dai ragazzi.

