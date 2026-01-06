Detenute con figli punite due volte | Sollevate dall’incarico di genitore

Le donne detenute con figli spesso si trovano a essere punite due volte: per il loro stato e per la funzione di genitore. Questo articolo esplora le sfide e le conseguenze di una condizione complessa, evidenziando come la realtà di essere madre in carcere possa essere ignorata o svalutata. Analizzeremo le implicazioni sociali e legali di questa situazione, offrendo uno spunto di riflessione sulla tutela dei diritti delle madri detenute e dei loro figli.

"Ho cercato la parola genitorialità sul dizionario Garzanti, e non l’ho trovata; probabilmente perché in un mondo vero, concreto, reale, come quello da cui arrivate voi, essere un genitore (cioè aver generato qualcuno) coincide con il fare il genitore. Ma nel mondo di cui facciamo parte noi, il carcere, le due cose non coesistono: siamo genitori, siamo madri, siamo mamme, ma per qualche tempo è come se fossimo sollevate dall’incarico". La testimonianza arriva da una donna reclusa nella sezione femminile del carcere di Verziano di Brescia, dove lo spazio di ascolto nato dal progetto di teatro sociale (che coinvolge Fraternità Sisstemi, Comunità Fraternità, l’equipe educativa dell’Istituto) ha permesso di creare dei percorsi di affiancamento per i genitori, ma anche di far emergere come le donne siano spesso state vittime di violenza di genere (fisica, psicologica, economica) prima di arrivare al carcere, in molti casi, come corree di partner maltrattanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

