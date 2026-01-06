Del Piero rivela | Il mondo Juve è molto più importante di quello che si legge Solo vivendolo riesci a capirne la grandezza

Alessandro Del Piero sottolinea come il mondo Juve sia molto più complesso e ricco di quanto si possa percepire dalle notizie esterne. Solo vivendo appieno l’ambiente e la passione che lo caratterizzano si può comprendere la vera grandezza di questa realtà. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico su un universo che va oltre le apparenze e le parole scritte.

Del Piero rivela: «Il mondo Juve è molto più importante di quello che si legge». Di seguito le dichiarazioni dell'ex capitano bianconero. Alessandro Del Piero è il protagonista del nuovo documentario di Sky Sport: "1996, L'anno di Del Piero". Di seguito le parole dell'ex capitano della Juventus. BAGGIO – « Per me era un punto di riferimento, come Vialli per il suo carisma e il suo essere di attaccante, io mi rivedevo più in Roberto perché era un ruolo che piaceva di più, il sogno del numero 10 era quello, partito da Platini, Zico, Maradona.

