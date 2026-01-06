Decaro emozionato alla vigilia della proclamazione | Dal Gargano a Leuca la mia famiglia si allarga sono pronto
Antonio Decaro si mostra emozionato alla vigilia della sua proclamazione, sottolineando la sensazione di responsabilità e determinazione. Mentre trascorre un momento di relax in famiglia, esprime la sua disponibilità ad affrontare con impegno il nuovo ruolo, consapevole delle sfide e delle opportunità che lo attendono. Le sue parole rivelano un senso di apertura e di impegno verso il territorio che rappresenta, dalla provincia di Foggia fino alle zone più meridionali.
“Sono emozionato, non lo nascondo. Ma sono pronto”. A poche ore dalla proclamazione, Antonio Decaro si gode l’ultimo giorno di relax in famiglia, ma non fa mistero dei sentimenti che prova alla vigilia.Domani, mercoledì 7 gennaio, alle 15, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari in piazza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
