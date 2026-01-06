De Pascale e Acquaroli allo specchio | le sfide parallele per il 2026 dei due governatori

De Pascale e Acquaroli, rispettivamente alla guida di Emilia-Romagna e Marche, affrontano il 2026 con sfide comuni e obiettivi distinti. Mentre si avvicinano alle elezioni politiche del 2027, i due governatori si confrontano con questioni di sviluppo economico, sostenibilità e coesione sociale. Questo periodo rappresenta un momento di riflessione e pianificazione, in cui le scelte regionali potrebbero influenzare il loro ruolo anche a livello nazionale.

Bologna, 5 gennaio 2026 – Dove vanno Emilia-Romagna e Marche nel 2026? Quali sfide lungo la strada che porta, nel 2027, alle elezioni politiche? Due regioni, due governatori allo specchio. Senza scomodare il doppio in letteratura – da Anfitrione a Edgar Allan Poe finendo per il visconte dimezzato di Calvino – l'orizzonte racconta di sfide comuni su rette parallele che non s'incontrano, di uomini dai caratteri e dalle visioni opposte alle prese con i (dis)equilibri degli anni Venti: da una parte Michele de Pascale, simbolo del centrosinistra e del campo largo a caccia di identità e riformismo, oltre i movimenti; dall'altra Francesco Acquaroli, il presidente di destra più vicino a Giorgia Meloni e sulla cui rielezione si è giocata (con personale successo del governatore) l'infinita campagna delle regionali 2025.

