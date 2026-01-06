A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina, Paolo De Chiesa ha presentato a Cortina il suo libro

A un mese dal via dell’Olimpiade Milano-Cortina Paolo De Chiesa, uno degli sciatori che ha alimentato la leggenda della “Valanga Azzurra” ha presentato a Cortina il suo libro: “Ho sfiorato il cielo” scritto con Sergio Barducci, un momento drammatico della sua vita che Paolo aveva sempre preferito restasse privato e che ora, alle soglie dei 70 anni (li compirà il 14 marzo) ha deciso invece di rendere pubblico. De Chiesa, le hanno sparato in faccia e ha rischiato di morire, ha tenuto quel segreto per sè per tanti anni poi ha deciso di raccontarlo nel film “La Valanga Azzurra” di Giovanni Veonesi e poi il libro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - De Chiesa: “Goggia e Paris da oro Vincere un’Olimpiade è un sogno”

Leggi anche: ‘La scodata’ di De Chiesa: “Brignone? Lasciamola in pace! Goggia mi dà fiducia per discesa e superG”

Leggi anche: Da Paris-Goggia a D'Antonio, che Italia sarà

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

De Chiesa: “Goggia e Paris da oro Vincere un’Olimpiade è un sogno” - Cortina 2026 i pronostici e le sensazioni dell'ex sciatore della Valanga Azzurra oggi opioninista Rai che è in edicola con il libro"Ho sfiorato il cielo" ... panorama.it