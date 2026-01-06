De Chiesa | Goggia e Paris da oro Vincere un’Olimpiade è un sogno
A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina, Paolo De Chiesa ha presentato a Cortina il suo libro
A un mese dal via dell’Olimpiade Milano-Cortina Paolo De Chiesa, uno degli sciatori che ha alimentato la leggenda della “Valanga Azzurra” ha presentato a Cortina il suo libro: “Ho sfiorato il cielo” scritto con Sergio Barducci, un momento drammatico della sua vita che Paolo aveva sempre preferito restasse privato e che ora, alle soglie dei 70 anni (li compirà il 14 marzo) ha deciso invece di rendere pubblico. De Chiesa, le hanno sparato in faccia e ha rischiato di morire, ha tenuto quel segreto per sè per tanti anni poi ha deciso di raccontarlo nel film “La Valanga Azzurra” di Giovanni Veonesi e poi il libro. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: ‘La scodata’ di De Chiesa: “Brignone? Lasciamola in pace! Goggia mi dà fiducia per discesa e superG”
Leggi anche: Da Paris-Goggia a D'Antonio, che Italia sarà
De Chiesa: “Goggia e Paris da oro Vincere un’Olimpiade è un sogno” - Cortina 2026 i pronostici e le sensazioni dell'ex sciatore della Valanga Azzurra oggi opioninista Rai che è in edicola con il libro"Ho sfiorato il cielo" ... panorama.it
‘La scodata’ di De Chiesa: “D’Antonio e Trocker in Coppa del Mondo? Non sono d’accordo. Ben venga se Goggia vince con margine” - GOGGIA, SICUREZZA E MARGINE: LA VITTORIA GIUSTA Quello appena concluso è stato un weekend fantastico, soprattutto per gli uomini, ma anche Sofia Goggia ha ... oasport.it
‘La scodata’ di De Chiesa: “D’Antonio e Trocker in Coppa del Mondo Non sono d’accordo. Ben venga se Goggia vince con margine” - x.com
NEVEITALIA. . Nel salotto condotto da Alessandro Genuzio, con Paolo De Chiesa rivivremo gli splendidi appuntamenti di Val d'Isère e Sankt Moritz, con i primi podi di Goggia, la rimonta di Vinatzer, le perle di Meillard, Haugan, Aicher, Robinson e il leggendari - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.