David Neres arrivano segnali incoraggianti | con l’Inter potrebbe partire dalla panchina
Si rafforzano le speranze di recupero di David Neres, che potrebbe essere disponibile per l’Inter in tempi rapidi. L’infortunio subito dall’esterno offensivo sembra meno grave del previsto, limitandosi a un periodo di stop breve. Questa notizia rappresenta una buona notizia per la squadra, che potrà contare su Neres senza dover attendere troppo tempo prima di rivederlo in campo.
Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di David Neres. L’infortunio rimediato dall’esterno offensivo non sembra destare particolari preoccupazioni e lo stop dovrebbe limitarsi a uno stop breve, di pochi giorni. Una situazione che consente ad Antonio Conte e ai tifosi di tirare un vero sospiro di sollievo. Il calciatore non sarà però a disposizione per la . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
