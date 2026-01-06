Daspato anche il capo ultrà della Sud Pacini | l’ultimo pretoriano del Toro Lucci resterà fuori dagli stadi per cinque anni

Il capo ultrà della Sud Pacini, storico sostenitore del Torino, è stato squalificato per cinque anni e resterà fuori dagli stadi. La decisione, comunicata il 6 gennaio 2026, si aggiunge alle restrizioni già in vigore, tra cui l’esclusione da San Siro, che da tempo aveva limitato la sua presenza negli eventi sportivi. La misura riflette l’attenzione delle autorità per garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive.

Milano, 6 gennaio 2026 – San Siro era già diventato off limits per lui, da quando il Milan lo aveva inserito nella black list. In trasferta, però, Marco "Pacio" Pacini, uno dei leader storici della Curva Sud nonché fedelissimo dell'ex capo incontrastato Luca Lucci, non mancava mai: lo scorso 8 dicembre, Cristian Pulisic aveva abbracciato proprio lui, a cavalcioni col megafono in mano sul vetro che delimita il settore ospiti dell'Olimpico di Torino, per festeggiare il gol del 3-2 che ha consentito alla squadra rossonera di battere i granata. Una scena che non rivedrà almeno fino al 2031, al netto di ricorsi al Tar.

