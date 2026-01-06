Dare dell’uomo a Brigitte Macron è un reato Dieci condannati

Il tribunale di Parigi ha condannato dieci persone per aver diffamato Brigitte Macron, sottolineando che attribuire all’uomo della première dame comporta un reato. La sentenza chiarisce che tali accuse sono state fatte con l’intento di nuocere e insultare. Questa decisione mette fine a polemiche e pettegolezzi riguardanti il passato di Brigitte Macron, ribadendo il rispetto dovuto alla figura pubblica.

Il tribunale di Parigi pone fine ai pettegolezzi sul passato della première dame: «C’era la volontà di nuocere e insultare». Dieci persone sono state condannate per aver pubblicato o diffuso sui social network e contenuti insultanti o che insinuavano dubbi sull’identità sessuale della première dame, Brigitte Macron. È stata sanzionata anche la pubblicazione e la condivisione su internet di rumor sulla differenza di età tra la moglie di Macron e il presidente transalpino ( Emmanuel Macron è nato il 21 dicembre 1977, sua moglie il 13 aprile 1953). Le condanne emesse dal tribunale di Parigi sono comprese tra i quattro e gli otto mesi di carcere con la condizionale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dare dell’uomo a Brigitte Macron è un reato. Dieci condannati Leggi anche: Cyberbullismo contro Brigitte Macron, condannati in dieci per aver “accusato” la premièr dame di essere nata uomo: “Commenti malevoli” Leggi anche: "Brigitte Macron è nata uomo": in 10 condannati per cyberbullismo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. “Brigitte Macron è nata uomo”: condannate 10 persone per cyberbullismo contro la First lady francese - Le pene vanno da un corso di sensibilizzazione a 8 mesi di reclusione: tra gli imputati anche "Amandine Roy” che è considerata una figura chiave nella ... repubblica.it

Scrissero su X che Brigitte Macron è nata uomo: condannati in 10 per cyberbullismo - Dieci persone sono state condannate per cyberbullismo da un tribunale di Parigi, dopo una battaglia ... tg.la7.it

“Brigitte Macron è trans e pedofila”: dieci persone condannate per cyberbullismo in Francia - Dopo anni di accuse infondate online, un tribunale di Parigi ha condannato dieci persone per i "commenti particolarmente degradanti, offensivi e malevoli" ... fanpage.it

Brigitte Macron, un uomo? - Storia di una fake news.

