Dany Locati la super regina delle nevi e pioniera dello Skeleton | Alle Olimpiadi invernali con il mio slittino fatto in casa

Dany Locati, nota come la regina delle Nevi, è una pioniera dello skeleton italiano. Con cinque titoli consecutivi, ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi invernali, distinguendosi per il suo coraggio e passione. Originaria di Villasanta, ha contribuito a far conoscere questa disciplina estrema, spesso praticata in ambienti naturali e ghiacciati, portando avanti un percorso di eccellenza e dedizione nel mondo degli sport invernali.

Villasanta (Monza e Brianza), 6 gennaio 2026 – È stata la regina delle Nevi. La miglior atleta italiana (cinque titoli consecutivi) in quello che era considerato la Formula Uno degli sport invernali, lo skeleton, quella folle disciplina tutta nordica in cui ci si butta a capofitto a testa in avanti lungo budelli di ghiaccio in cui si raggiungono velocità prossime ai 150 chilometri orari. Dany Locati di Olimpiadi invernali ne sa qualcosa. Ne ha toccate con mano quattro di fila. Una da atleta nel 2002 a Salt Lake City, negli Stati Uniti, le prime di skeleton per una atleta italiana, con uno stupefacente nono posto in mezzo alle storiche padrone di questa disciplina.

