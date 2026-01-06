Dalle auto bloccate agli alberi caduti tanti interventi dei Vigili del fuoco | pino crollato in viale Matteotti

Durante il martedì dell'Epifania nel Forlivese, la neve abbondante e pesante ha causato diversi interventi dei Vigili del Fuoco, tra cui il crollo di un pino in viale Matteotti e il blocco di alcune auto. Le condizioni meteorologiche hanno richiesto l'intervento tempestivo delle forze di soccorso per garantire la sicurezza pubblica e limitare i danni alle infrastrutture.

Una neve abbondante e al tempo stesso particolarmente pesante quella caduta nel martedì dell'Epifania nel Forlivese. Sin dalla mattinata le squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono state impegnate nel fronteggiare l'ondata di maltempo. Aggiornato al pomeriggio, il bollettino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Maltempo a Perugia: alberi caduti sulle auto, allagamenti. Molti interventi dei vigili del fuoco Leggi anche: Alberi caduti, automobilisti bloccati dalla neve, un'auto si cappotta sull'E45: interventi dei Vigili del fuoco Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Falconara Marittima, alberi caduti su auto in sosta: strada bloccata nella notte; Grossi alberi cadono su auto in sosta: strada bloccata; Falconara Marittima, alberi cadono su auto in sosta: strada bloccata nella notte; Maltempo a Roma, allagamenti, alberi caduti e disagi: la cronaca di una lunga giornata di pioggia. Neve ad Arezzo: auto bloccate in Casentino e Valtiberina, alberi pericolanti - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio effettuando circa 25 interventi per il recupero di auto finite fuori strada e per la messa in si ... firenzepost.it

Auto fuori strada o bloccate nella neve - TOSCANA: Disagi sulle strade toscane dove la neve, in alcune zone, ha causato alcune problematiche e richiesto l'intervento di vigili del fuoco e volontari ... toscanamedianews.it

Auto fuori strada o bloccate dalla neve: decine di interventi dei vigili del fuoco nell'Aretino - Decine di interventi dei vigili del fuoco di Arezzo per l'emergenza neve per il recupero di auto finite fuori strada. msn.com

In diretta dall'Autostrada del Sole tra Firenze e Bologna, qui siamo poco dopo Calenzano.. bufera di neve in atto con le auto bloccate in strada, situazione critica! Video di Dani #montagna #neve #firenze #bologna #autostrade #inverno - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.