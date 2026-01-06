Dalla Turchia | Besiktas su Luis Henrique Contatti avviati

Dalla Turchia arriva una possibile novità su Luis Henrique. Secondo il giornalista Ertan Süzgün, il Besiktas avrebbe avviato i primi contatti con il giocatore, recentemente arrivato all’Inter per oltre 20 milioni di euro. La trattativa sembra in fase preliminare, ma rappresenta un’indicazione di un possibile cambio di destinazione per il giovane attaccante. Restano da seguire aggiornamenti ufficiali e sviluppi sulla situazione.

Indiscrezione forte dalla Turchia sul futuro di Luis Henrique. Secondo il giornalista Ertan Süzgün, il Be?ikta? avrebbe raggiunto un accordo di massima con il giocatore, arrivato all’ Inter solo pochi mesi fa per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. A spingere per l’operazione sarebbe stato l’allenatore Sergen Yalç?n, che avrebbe voluto rassicurazioni dirette sulle qualità dell’esterno brasiliano. In questo senso, decisiva anche una chiamata FaceTime con Hakan Çalhano?lu, chiamato a fornire un parere tecnico sul giocatore. La posizione dell’Inter è già delineata: per un prestito di un anno e mezzo, i nerazzurri chiederebbero 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Dalla Turchia: Besiktas su Luis Henrique. Contatti avviati Leggi anche: Luis Henrique, bomba dalla Turchia! Accordo definito e cessione ad un passo: il clamoroso scenario sull’esterno Leggi anche: Mercato Inter, Frattesi verso la Turchia: contatti avviati con il Galatasaray La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In Turchia sparano: “Accordo Inter-Besiktas per Luis Henrique! C’è persino la garanzia di…” - In Turchia lanciano un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso, a maggior ragione dopo che l'affare Cancelo- msn.com

