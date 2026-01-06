Dalla periferia al Castello passando per la Darsena e il Gad | la mappa della Fiamma olimpica

È stata resa nota la mappa ufficiale del percorso della Fiamma olimpica a Ferrara, che attraverserà diverse zone della città, tra cui la periferia, il Castello, la Darsena e il Gad. Dopo vent’anni dall’edizione di Torino 2006, questa manifestazione rappresenta un momento importante per la comunità locale, unendo tradizione e sport in un percorso che coinvolge diversi quartieri.

Stilato il percorso ufficiale. La Fiamma olimpica sbarca a Ferrara – a vent’anni di distanza da quella dei Giochi di Torino 2006 – e lo fa con un ‘tour’ d’eccezione. La tappa cittadina (qui i dettagli per Comacchio) di mercoledì 7 prenderà il via con il primo passo del primo tedoforo della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

