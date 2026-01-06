Dalla F1 alla 500 rally e due ruote nel weekend dei motori

Nel weekend dei motori si svolgono diverse manifestazioni, dalla Formula 1 alle competizioni rally e a quelle su due ruote. Arezzo ospita eventi organizzati dal Volvo Club Italia, dall’Associazione Pro Spino e dal Club Auto Motod’Epoca Il Saracin, che coinvolgono appassionati e collezionisti. Inoltre, la F1 Gallery presenta cimeli originali e rari della Formula 1, offrendo uno spaccato della storia e dell’evoluzione del motorsport.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – Volvo Club Italia con le iconiche 850 Racing e il racconto dell'Associazione Pro Spino dedicato alla storia della cronoscalata Lo Spino, il Club Auto Motod'Epoca Il Saracin o, ma anche la F1 Gallery, uno spazio che raccoglie cimeli originali e rari della Formula 1. E poi la Scuderia Chimera che presenterà una collezione di vetture da corsa degli Anni Settanta e Ottanta, protagoniste delle sfide in salitache hanno segnato un'epoca. C'è tutto questo e molto altro nel cartellone di Arezzo Classic Motors, il salone dedicato ad auto e moto d'epoca in programma il 10 e 11 gennaio ad Arezzo Fiere con auto, moto, ricambi, modellismo.

