Il collettivo ha rivolto insulti volgari e sessisti a Giorgia Meloni, suscitando la condanna di Fratelli d’Italia:

Il vero odio arriva da sinistra. E nel mirino c'è sempre Giorgia Meloni, attaccata dagli ipocriti che predicano tolleranza e alla fine scatenano il peggio contro il presidente del Consiglio. L'ultimo episodio della vergogna porta la firma di Globuli Rossi, un collettivo politico e culturale abruzzese. Uno degli ultimi post pubblicati su Facebook si concentra sul diritto internazionale e sul nuovo ordine mondiale, ovviamente scaraventandosi contro gli Stati Uniti dopo il blitz in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. E non poteva mancare il frontale senza freni contro il capo del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal collettivo offese volgari e sessiste a Giorgia Meloni, l'ira di FdI: "Serve rispetto"

