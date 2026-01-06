Dal collettivo offese volgari e sessiste a Giorgia Meloni l' ira di FdI | Serve rispetto
Il collettivo ha rivolto insulti volgari e sessisti a Giorgia Meloni, suscitando la condanna di Fratelli d’Italia:
Il vero odio arriva da sinistra. E nel mirino c'è sempre Giorgia Meloni, attaccata dagli ipocriti che predicano tolleranza e alla fine scatenano il peggio contro il presidente del Consiglio. L'ultimo episodio della vergogna porta la firma di Globuli Rossi, un collettivo politico e culturale abruzzese. Uno degli ultimi post pubblicati su Facebook si concentra sul diritto internazionale e sul nuovo ordine mondiale, ovviamente scaraventandosi contro gli Stati Uniti dopo il blitz in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. E non poteva mancare il frontale senza freni contro il capo del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: L'Aquila: parlamentari abruzzesi Fdi, 'scritte sessiste contro Meloni, basta odio'
Leggi anche: “Perché la penso così”. Maurizio Landini torna sulle offese a Giorgia Meloni: gelo in diretta
Dal collettivo offese volgari e sessiste a Giorgia Meloni, l'ira di FdI: "Serve rispetto" - I parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia: "La sinistra condanni senza ambiguità" ... msn.com
Matilde Siracusano, sottosegretaria governo Meloni denuncia offese sessiste sui social - Ecco a voi un assaggio dello schifo che ricevo sui social" scrive l'esponente forzista del governo Meloni, a corredo di un video in cui mostra dal suo cellulare i ... tg24.sky.it
Ieri ho constatato che Lucca è più fredda rispetto alla costa Un putiferio, isterismo collettivo, offese… Ma certa gente ha dei problemi, ma dei problemi seri! Detto ciò: in questa pagina non sono gradite offese gratuite, sono benvenuti il pacifico confronto e l’educ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.