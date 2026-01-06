Dal centro Papisca l' appello per la difesa della legalità e del diritto internazionale

Dal centro Papisca arriva un appello per la tutela della legalità e del diritto internazionale. Promosso da Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, e Marco Mascia, Presidente del Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, l’iniziativa invita a rispettare e rafforzare le regole internazionali per garantire un ordine globale più giusto e stabile.

Un accorato appello affinché si torni alle regole del diritto internazionale sottoscritto da Flavio Lotti, Presidente Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e dal professore padovano Marco Mascia, Presidente Centro Diritti Umani "Antonio Papisca" – Università di Padova.

