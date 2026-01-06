Dal 2020 nessun controllo sul locale Meloni visita i feriti al Niguarda

Dal 2020, il bar Le Constellation di Crans-Montana non ha subito ulteriori controlli di sicurezza. Recentemente, Meloni ha visitato i feriti presso il Niguarda, evidenziando l'importanza di tutela e prevenzione. La situazione evidenzia la necessità di verifiche periodiche per garantire la sicurezza dei locali e il benessere dei clienti.

Il bar Le Constellation, devastato dall' incendio scoppiato a Crans-Montana, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. A confermarlo è il Consiglio comunale della località sciistica che ha espresso il proprio "profondo rammarico" per quanto emerso dopo la tragedia. "I controlli periodici non sono stati svolti tra il 2020 e il 2025. L'amministrazione comunale ha avuto conoscenza di questo stato dei fatti consultando i documenti consegnati al pubblico ministero. L'amministrazione comunale se ne rammarica amaramente", ha detto il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, nel corso di una conferenza stampa.

