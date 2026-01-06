Dakar 2026 oggi | orari 6 gennaio differita tv percorso streaming

Oggi, 6 gennaio, si svolge la terza tappa della Dakar 2026, con un percorso di 422 km tra Alula e il deserto. La gara prosegue con questa fase che coinvolge veicoli e piloti in una lunga maratona. Per seguire gli aggiornamenti, è possibile consultare gli orari di partenza, la differita televisiva e lo streaming online, per restare informati su questa importante competizione.

Siamo arrivati al terzo appuntamento della Dakar 2026. Nella giornata di oggi, martedì 6 gennaio, alla maratona del deserto andrà in scena il terzo stage: un percorso di 422 km che prevede partenza ed arrivo da Alula. Non sarà certamente una passeggiata per i protagonisti in lizza, alle prese con il tracciato sabbioso, di tanto in tanto contraddistinto da formazioni rocciose. A questo si aggiunge anche una scarsità di punti riferimento, fattore che renderà ostica l’interpretazione di navigazione. Tra le moto in testa alla classifica generale c’è Sanders (7:42:24), seguito da Canet (0:30) e da Brabec (+2:18). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dakar 2026 oggi: orari 6 gennaio, differita tv, percorso, streaming Leggi anche: Dakar 2026 oggi: orari 4 gennaio, differita tv, percorso, streaming Leggi anche: Dakar 2026 oggi: orari 5 gennaio, differita tv, percorso, streaming La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dakar 2026 oggi: orari, differita tv, percorso, streaming; Dakar 2026: programma, tappe, partecipanti, orari e dove vederla in TV e in streaming; Dakar Rally 2026: calendario, regolamento, dirette TV e favoriti; Dakar 2026 oggi: orari 4 gennaio, differita tv, percorso, streaming. Dakar 2026 oggi: orari 6 gennaio, differita tv, percorso, streaming - Nella giornata di oggi, martedì 6 gennaio, alla maratona del deserto andrà in scena il terzo stage: ... oasport.it

Dakar 2026 oggi: orari, differita tv, percorso, streaming - Scatta ufficialmente la quarantottesima edizione della Dakar, la corsa più dura del mondo. oasport.it

Diretta Dakar 2026/ Streaming video tv 1^ tappa, percorso (oggi domenica 4 gennaio) - Diretta Dakar 2026 streaming video tv oggi domenica 4 gennaio: il grande rally comincia con la 1^ tappa, ecco il percorso a Yanbu. ilsussidiario.net

It’s Chucky time! Daniel Sanders oggi ha dominato la seconda tappa della Dakar 2026, seguito dal compagno di team Edgar Canet. Avanti così, tappa dopo tappa! #ktm #readytorace #dakar2026 #ktm450rally - facebook.com facebook

Dakar 2026 oggi al via: tutti i sogni dei tre bresciani | Giornale di Brescia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.