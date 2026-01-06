Dakar 2026 Mitch Guthrie svetta con la Ford tra le auto Perdono terreno Al-Attiyah e Quintero

Dakar 2026 prosegue nel suggestivo paesaggio di AlUla, con Mitch Guthrie in testa tra le auto al volante di una Ford. Nel frattempo, Al-Attiyah e Quintero hanno perso terreno nella classifica generale. Un altro giorno di gara si è concluso, confermando l’equilibrio e la sfida tra i concorrenti di questa edizione. La competizione continua a riservare sorprese e momenti di tensione in un contesto unico.

Un ulteriore giorno è trascorso per la Dakar 2026 tra le auto. Il rally-raid si è immerso nell’incantevole scenario di AlUla. La creatività della natura e il trascorrere dei secoli hanno compiuto prodigi, scolpendo formazioni rocciose improbabili, che hanno reso ancor più complessa la navigazione nella terza tappa. I concorrenti hanno affrontato un considerevole tratto di 736 chilometri, di cui 421 di speciale. Il ritmo è stato sostenuto fin dall’inizio, in un contesto caratterizzato da sabbia e roccia. Il sistema di bonus ha attenuato l’handicap di coloro che hanno aperto la strada, essendo i primi a partire (navigando senza riferimenti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dakar 2026, Mitch Guthrie svetta con la Ford tra le auto. Perdono terreno Al-Attiyah e Quintero Leggi anche: Dakar 2026, Seth Quintero vince il secondo stage ma è Al-Attiyah in vetta alla generale Leggi anche: Dakar 2026, Guillaume De Mevius vince il primo stage e regola Al-Attiyah e Prokop Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dakar 2026, i risultati del prologo: Ekstrom vince nelle auto, Canet nelle moto. Classifica; Ford Raptor T1+ pronti alla sfida della Dakar 2026. Quattro equipaggi al via, Sainz e Roma guidano la squadra in Arabia Saudita; Dakar 2026, Mattias Ekstroem fa suo il prologo. Da domani si inizia a fare sul serio; Ekström conquista il prologo della Dakar 2026 per Ford, Carlos Sainz 7° mentre Cristina Gutiérrez precede Loeb. Dakar 2026, Stage 3: Ford dominant as Mitch Guthrie moves into overall lead - 2 in the third stage of the Dakar Rally to snatch the overall lead from Dacia rival Nasser Al- msn.com

De Mevius batte Al-Attiyah ed è il primo leader della classifica auto, per Al Rajhi l'inizio è subito in salita - È il belga de Mevius il primo leader della Dakar Auto, mentre il campione uscente Yazeed Al Rajhi incappa in una giornata no ... motorbox.com

Dakar 2026 – Stage 1, Auto: Ekström crolla nel finale, successo a De Mévius - Lo svedese della Ford, a lungo leader di tappa, ha chiuso solo 4°. formulapassion.it

Dakar 2026 | Il Viaggio contin… anzi, INIZIA!

Mattias Ekström ha firmato il miglior tempo nel Prologo della Dakar 2026, regalando a Ford il primo acuto della nuova edizione del mitico rally raid. Il pilota svedese ha preceduto il compagno di squadra Mitch Guthrie, completando una doppietta per la casa a - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.