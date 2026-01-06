L’arresto di Maduro evidenzia la strategia di Trump, volta a ridurre l’influenza cinese e a garantire risorse chiave. Mentre l’Europa resta in secondo piano, gli eventi riflettono le tensioni geopolitiche e gli interessi economici globali. Un’analisi delle dinamiche tra potenze e risorse, che segnano il quadro internazionale attuale.

L’arresto di Maduro svela gli obiettivi del tycoon: limitare l’influenza del Dragone sul mondo e accaparrarsi le materie prime. Davanti al braccio di ferro tra Usa e Cina, l’Ue sta a guardare. Mentre si suicida con il green. Dimenticate gli ideali dell’Occidente. Democrazia, libertà, diritto internazionale non sono mai stati al centro di Absolute resolve, nome in codice con cui gli Stati Uniti hanno chiamato la loro operazione speciale in Venezuela. L’arresto di Maduro ha come unico motivo ispiratore gli affari e il controllo geopolitico delle materie prime che consentono all’America di mantenere il predominio economico sul mondo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Da Maduro ai ghiacci: Trump c’è, l’Europa no

