Da Ferrara alla conquista del mondo | Bilquis la cagnolina di 3 anni che fa incetta di premi

Da Ostellato a livello internazionale: Bilquis, una cagnolina di 3 anni, ha ottenuto riconoscimenti in tutta Italia e in Europa, culminando con il quarto posto al Campionato Mondiale di Zagabria. La sua storia testimonia l’impegno e la passione di chi lavora nel settore cinofilo, portando con sé il nome di Ferrara nel mondo delle competizioni canine.

