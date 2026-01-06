Da Ferrara alla conquista del mondo | Bilquis la cagnolina di 3 anni che fa incetta di premi
Da Ostellato a livello internazionale: Bilquis, una cagnolina di 3 anni, ha ottenuto riconoscimenti in tutta Italia e in Europa, culminando con il quarto posto al Campionato Mondiale di Zagabria. La sua storia testimonia l’impegno e la passione di chi lavora nel settore cinofilo, portando con sé il nome di Ferrara nel mondo delle competizioni canine.
Una cagnolina nata e cresciuta a Ostellato ha conquistato i ring di tutta Italia e d'Europa, arrivando fino al quarto posto al Campionato Mondiale di Zagabria. Si chiama Bilquis Goddess Diabhal, è una Staffordshire Bull Terrier di 3 anni, e la sua carriera espositiva è un caso raro nel panorama. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
