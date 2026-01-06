Da Alberto Sordi al robotaxi senza passare dal pos

Martedì prossimo in Italia si svolgerà uno sciopero dei taxi, mentre nel resto del mondo si pianificano strategie per sfruttare le nuove tecnologie automobilistiche. Le auto robotizzate, già presenti in alcune città, stanno modificando il settore dei trasporti, offrendo alternative senza l’uso del tradizionale POS. In questo contesto, si approfondiscono le sfide e le opportunità legate all’evoluzione del trasporto privato e pubblico.

Gianni Ranalletta. . La villa di #AlbertoSordi a Roma - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.