Da Alberto Sordi al robotaxi senza passare dal pos
Martedì prossimo in Italia si svolgerà uno sciopero dei taxi, mentre nel resto del mondo si pianificano strategie per sfruttare le nuove tecnologie automobilistiche. Le auto robotizzate, già presenti in alcune città, stanno modificando il settore dei trasporti, offrendo alternative senza l’uso del tradizionale POS. In questo contesto, si approfondiscono le sfide e le opportunità legate all’evoluzione del trasporto privato e pubblico.
Mentre in Italia martedì prossimo si terrà un grande sciopero dei taxi, nelle capitali del primo mondo ci si attrezza su come guadagnarci con le macchine robotizzate, che ci sono già. L’Itali. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Scuola Alberto Sordi occupata a Torrevecchia: 150 persone nel plesso chiuso da anni
Leggi anche: Biblioteca "Alberto Sordi" ed ex cinema Concordia, al via nuove attività sociali per il quartiere
Da Alberto Sordi al robotaxi senza passare dal pos - Mentre i taxi scioperano, i robot già guidano: altrove si inventano nuovi lavori, in Italia si difende il passato a colpi di clacson ... ilfoglio.it
Gianni Ranalletta. . La villa di #AlbertoSordi a Roma - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.