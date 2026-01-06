Cyberpunk 2077 un primo atto più lungo avrebbe reso il gioco migliore? Ne parla CD Projekt RED

A cinque anni dall’uscita di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha ripercorso uno degli aspetti più discussi del gioco: la lunghezza del primo atto. La questione riguarda se un’introduzione più estesa avrebbe potuto migliorare l’esperienza complessiva. In questa riflessione, la software house analizza le implicazioni di una durata maggiore e il suo possibile impatto sulla percezione del titolo.

A cinque anni dall'uscita di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED è tornata a riflettere su uno dei temi più discussi dalla community: la durata del primo atto, prima del celebre colpo che cambia il destino di V. In molti si sono chiesti se una fase iniziale più lunga avrebbe reso l'esperienza più coinvolgente. A rispondere è stato Igor Sarzynski, cinematic director del gioco e oggi coinvolto nello sviluppo del prossimo capitolo della saga e la sua posizione è netta e chiarisce le scelte narrative adottate dal team. Secondo Sarzynski, estendere il primo atto non avrebbe reso Cyberpunk 2077 un gioco migliore.

