Cyberbullismo contro Brigitte Macron condannati in dieci per aver accusato la premièr dame di essere nata uomo | Commenti malevoli

Un tribunale di Parigi ha condannato dieci persone per cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron, la première dame francese. Gli imputati erano accusati di aver diffuso commenti malevoli, tra cui presunte false affermazioni sulla sua identità di genere. La sentenza evidenzia l’importanza di contrastare comportamenti online dannosi e di tutelare il rispetto delle figure pubbliche.

Un Tribunale di Parigi ha ritenuto dieci persone colpevoli di cyberbullismo nei confronti della première dame francese Brigitte Macron. Gli imputati hanno diffuso online false affermazioni sul genere e sulla sessualità di Brigitte Macron, tra cui l'accusa di essere nata uomo. Le pene vanno da un corso di formazione sulla sensibilizzazione al cyberbullismo a otto mesi di carcere con sospensione condizionale. Gli imputati hanno tutti età compresa tra 41 e 65 anni.

Dieci persone sono state condannate per cyberbullismo contro Brigitte Macron - Promuovevano la teoria complottista secondo cui la moglie del presidente francese sarebbe biologicamente un uomo ... ilpost.it

Brigitte Macron e l’odio online: Parigi condanna dieci persone per cyberbullismo - Il tribunale di Parigi ha condannato dieci persone per cyberbullismo contro Brigitte Macron: pene sospese e corsi di rieducazione per una campagna di odio online basata su fake news ... panorama.it

Scrissero su X che Brigitte Macron è nata uomo: condannati in 10 per cyberbullismo Guarda il video e leggi la notizia al link nel primo commento - facebook.com facebook

Insulti e molestie online contro Brigitte Macron, dieci imputati condannati per cyberbullismo x.com

