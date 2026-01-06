Cuba e Colombia l’ossessione di Trump e Rubio | gli Stati non allineati da ricondurre nell’orbita americana

Cuba e Colombia sono al centro delle strategie degli Stati Uniti, con figure come Donald Trump e Marco Rubio che intendono rafforzare l’influenza americana nella regione. La loro attenzione si concentra su come riavvicinare i paesi non allineati all’orbita statunitense, cercando di modellare un equilibrio geopolitico più favorevole agli interessi degli Stati Uniti nell’America Latina e nel Caribe.

Washington, 6 gennaio 2026 – Il presidente americano, Donald Trump, anche grazie alle posizioni e al sostegno del Segretario di Stato Marco Rubio, ha posizioni molto chiare sulla regione caraibica e l’America Latina. Nel loro disegno, ci sono due Stati ‘non allineati’, che è necessario, seppure per motivi diversi, ricondurre nell’orbita americana: Cuba e Colombia. Trump: Colombia malata e governata da un uomo che produce cocaina Eterna minaccia. L’ Avana è un obiettivo perfetto per la retorica di Trump. Per prima cosa, a causa della sua   posizione geografic   a, rappresenta, seppure sulla carta, una minaccia concreta alla sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

