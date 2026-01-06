Crescita del Pil nel 2026 | Caserta prima nel Sud
Nel 2026, Caserta si distingue come la provincia del Sud con la crescita più significativa del Pil, attestandosi a +0,76%. I dati dell’ufficio studi della Cgia di Mestre evidenziano un quadro positivo per l’economia locale, confermando il ruolo di Caserta come punto di riferimento per lo sviluppo economico nel Meridione.
Caserta al top della crescita per quel che riguarda il Pil del 2026. E' quanto si evince dai dati forniti dall'ufficio studi della Cgia di Mestre, secondo cui nel corso del 2026 il Prodotto Interno Lordo di Terra di Lavoro crescerà del +0,76%. Caserta precede Napoli che si ferma al +0,75% ma. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Pil, Ocse: per Italia crescita modesta a +0,5% nel 2025 e 0,6% nel 2026
Leggi anche: Lecco accelera nel 2026: PIL in crescita, il dato
Crescita del Pil nel 2026: Caserta prima nel Sud; Pil, nel 2026 oltre 2.300 miliardi. L’Emilia-Romagna supera il Veneto: la classifica Cgia; Emilia Romagna guida la crescita italiana nel 2026: Ravenna tra le 'locomotive' del Paese; Pil 2026, a Varese la crescita più alta d'Italia.
Crescita del Pil nel 2026: Caserta prima nel Sud - Terra di Lavoro al 22esimo posto con +0,76% e un quadro complessivo degli ultimi 6 anni che sfiora il +10% ... casertanews.it
Il Pil del 2026 salirà a +2,9%, ecco qual è la nuova locomotiva d’Italia - 300 miliardi, ma la crescita reale resta modesta. quifinanza.it
Previsioni CGIA sviluppo 2026: Calabria ultima, Emilia Romagna guida la crescita italiana - Previsioni CGIA per il 2026: Emilia Romagna guida lo sviluppo italiano (+0,86%), Calabria ultima (+0,24%). ilmetropolitano.it
La Reggia di Caserta chiude il 2025 con numeri e risultati che raccontano un anno di forte crescita. Oltre un milione di persone hanno visitato il complesso vanvitelliano, consolidando il ruolo del museo tra le principali destinazioni culturali italiane, anche nel - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.