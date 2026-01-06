Cremonese che sinfonia Moumbagna al pianoforte incanta tutti i compagni

In alcune stazioni ferroviarie, la musica ha preso il posto di un semplice sottofondo, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di suonare un pianoforte disponibile pubblicamente. Questa iniziativa crea un’atmosfera più calda e accogliente, permettendo a chi passa di condividere un momento di creatività e relax. Un gesto che unisce le persone e arricchisce l’esperienza di viaggio, trasformando le stazioni in spazi di ascolto e condivisione.

La magia della musica è entrata nelle stazioni ferroviarie: i viaggiatori, in molti scali, si sono trovati davanti a un bel pianoforte, a disposizione di chiunque voglia suonarlo. L'iniziativa, promossa e finanziata da Rfi, intende sottolineare come le stazioni non siano solo luoghi di transito, ma spesso crocevia di emozioni che la musica riesce a testimoniare al meglio. E così, come d'incanto, tanti si sono seduti e hanno cominciato a suonare ripresi dai passeggeri in attesa o persino dai compagni di squadra. Proprio come accaduto due giorni fa alla Cremonese. Faris Pemi Moumbagna, calciatore camerunense del club grigiorosso, prima di prendere il treno da Reggio Emilia per la trasferta al Franchi di Firenze, dove era in programma la partita di Serie A contro la Fiorentina, è stato filmato dal compagno di squadra Mattia Valoti mentre si esibiva al pianoforte, posizionato nella stazione reggina vicino a un albero di Natale.

