Cremonese-Cagliari giovedì 08 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 18:30 si disputa la partita tra Cremonese e Cagliari. Le due squadre, entrambe impegnate nella lotta per mantenere la categoria, si affrontano in un match che potrebbe influenzare la loro classifica. Di seguito, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici di questa sfida, offrendo un quadro obiettivo e informativo per gli appassionati di calcio.
Cremonese e Cagliari si trovano in una posizione di classifica soddisfacente se si considera che l’obiettivo di entrambe è la salvezza. Ciò nonostante, i padroni di casa lombardi hanno racimolato un solo punto nelle ultime quattro giornate di campionato, pareggiando sul campo della Lazio e perdendo contro Torino, Napoli e Fiorentina. I grigiorossi si sono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Liverpool-Leeds (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Liverpool-Leeds (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Cagliari, allenamento mattutino: -2 alla sfida con la Cremonese di Nicola - Pisacane valuta rotazioni e ballottaggi in vista della sfida con i grigiorossi ... calciocasteddu.it
Dopo Empoli e Cagliari, Nicola vuole portare Luperto anche alla Cremonese: affare aperto - In casa Cagliari il mercato invernale entra nel vivo mentre la squadra prepara la delicata sfida salvezza contro ... tuttomercatoweb.com
Cremonese, In attacco per la sfida di giovedì contro il Cagliari potrebbe riposare un turno Vardy - facebook.com facebook
Allo Zini arriva il Cagliari #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese #CremoneseCagliari x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.