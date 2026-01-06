Crans-Montana ve lo assicuriamo | i gestori del bar rompono il silenzio

I gestori del bar Constellation a Crans-Montana intervengono per chiarire quanto accaduto quella notte. In questa dichiarazione, desiderano trasmettere la loro versione dei fatti e offrire una panoramica sulla situazione, mantenendo un tono rispettoso e sobrio. Di seguito, i dettagli forniti dai proprietari per fare luce su un evento che ha profondamente colpito la comunità locale.

"Non ci sono parole che possano descrivere adeguatamente la tragedia avvenuta quella notte al Constellation. Questo luogo di festa si è improvvisamente trasformato in un luogo di orrore e paura": rompono il silenzio Jessica e Jacques Moretti, i gestori del locale andato a fuoco la notte di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, dove hanno perso la vita 40 persone, soprattutto giovani. "Siamo devastati e sopraffatti dal dolore. I nostri pensieri sono costantemente rivolti alle famiglie delle vittime, a quelle vittime che sono state strappate alla vita in modo così brutale e prematuro, e a tutti coloro che lottano per la propria vita", hanno scritto in una nota pubblicata da Blick.

