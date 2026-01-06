Crans-Montana spunta un video di Capodanno 2020 | il particolare delle candele

Nel gennaio 2020, un video ricorda i momenti di Capodanno a Crans-Montana, con particolare attenzione alle candele che caratterizzavano la celebrazione. Quella notte, tuttavia, si è trasformata in una tragedia che ha segnato profondamente la comunità e l’intera Europa. Questo episodio rimane una ferita aperta, ricordando l’importanza della sicurezza e della solidarietà in momenti di festa.

La strage di Capodanno a Crans-Montana resta una ferita aperta nel cuore dell'Europa, una notte che avrebbe dovuto celebrare l'inizio del nuovo anno e che invece si è trasformata in un incubo collettivo. Tra musica, luci e brindisi, le fiamme hanno inghiottito un locale gremito di giovani, lasciando dietro di sé decine di vittime, centinaia di feriti e una lunga scia di interrogativi. In serata, la procura del Canton Vallese ha diffuso i dati ufficiali della tragedia di Capodanno, confermando un bilancio che fa rabbrividire. Le vittime sono 40, tutte identificate: 22 cittadini svizzeri, 8 francesi, 6 italiani, mentre gli altri provenivano da Portogallo, Belgio, Turchia e Romania.

