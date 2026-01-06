Crans-Montana sindaco Feraud ammette | Dal 2020 mancato rispetto delle ispezioni periodiche

Il sindaco di Crans-Montana, Feraud, ha ammesso che, tra il 2020 e il 2025, non sono state effettuate le ispezioni periodiche previste. Il consiglio comunale ha confermato questa mancanza, prendendo atto dei documenti consegnati al pubblico ministero nel corso della settimana. La situazione evidenzia una lacuna nelle procedure di controllo, sollevando questioni sulla gestione delle ispezioni nel periodo indicato.

“ I controlli periodici non sono stati effettuati tra il 2020 e il 2025. Il consiglio comunale ha preso atto di questo fatto consultando i documenti consegnati al pubblico ministero questo fine settimana. Ce ne rammarichiamo profondamente “. Lo ha detto il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Feraud, parlando delle mancate ispezioni al bar Le Constellation, dove è avvenuta la tragedia di Capodanno in cui sono morte 40 persone. “ Sarà la giustizia a stabilire l’influenza che tale mancanza ha avuto nella catena causale che ha portato al dramma. Ci assumeremo tutta la responsabilità che la giustizia determinerà “, ha aggiunto il primo cittadino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

